Schweiz: Verein Faire Märkte Schweiz

Das ist passiert

In der Schweiz hat sich bereits im Mai der neue Verein «Faire Märkte Schweiz» (FMS) formiert. Er besteht aus mehreren Markt- und Wettbewerbsexperten. Sein Präsident ist Stefan Flückiger, der dafür extra seine Arbeit als Co-Geschäftsführer beim Schweizer Tierschutz aufgegeben hat, wie die Zeitungen der Tamedia berichten. Das Ziel des Vereins ist es, eine faire Entschädigung für Bauern und Bäuerinnen zu erreichen, die ihre Produkte an grosse Detailhändler wie Migros oder Coop verkaufen.

Deshalb ist der Verein notwendig

Das will der Verein erreichen

So will der Verein das Ziel erreichen

Und so funktionierts: Bäuerinnen und Bauern können sich bei der Beratungsstelle des Vereins melden. Wettbewerbs- und Rechtsexperten führen in der Folge kostenlos eine wettbewerbsrechtliche Vorprüfung der Fälle durch und leiten diese, sofern es Anhaltspunkte für einen Gesetzesverstoss gibt, an die Wettbewerbskommission (Weko) weiter. «Und zwar anonymisiert», wie Stefan Flückiger gegenüber den Zeitungen der Tamedia sagt. Anschliessend wird dort entschieden, ob ein Verfahren eingeleitet wird.

Das sagen Coop und Migros

Die beiden Detailhändler wurden bereits in der Vergangenheit damit konfrontiert, den Produzenten zu wenig zu zahlen. Gegenüber den Zeitungen der Tamedia weisen sie den Vorwurf zurück. Auch bestreiten sie, überhöhte Margen abzuschöpfen.



Ein Gang auf den Wochenmarkt oder in einen Hofladen, heisst es bei der Migros, zeige: Die dortigen Produkte seien nicht günstiger als im Supermarkt. Coop argumentiert, der Detailhandel in der Schweiz sei noch nie so hart umkämpft gewesen wie heute. Dies lasse überhöhte Preise im Laden und Margen gar nicht zu.