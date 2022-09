Massentierhaltungsinitiative: «Bauern werden im Abstimmungskampf als Kriminelle hingestellt»

Auf seinem Hof leben 16’000 Masthühner. «Die Schweizer Bauernfamilien investieren jeden Tag ihr Herzblut in die Arbeit und die Schweizer Landwirtschaft macht gewaltige Fortschritte», so Küng.

In der Schweiz gebe es ein einzigartig strenges Tierschutzgesetz mit gesetzlich limitierten Höchst-Tierbeständen wie in keinem anderen Land. «Es macht für ein Huhn keinen Unterschied, ob es mit 2000 oder 16’000 anderen Hühnern in einer Herde lebt.» Im Ausland jedoch werden laut Küng teils Tiere in viel grösseren Herden und auf der Hälfte des Platzes gehalten.