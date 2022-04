Frost und Minustemperaturen – Bauern zittern um ihre Obstbäume

In der gesamten Schweiz sinken die Temperaturen in der Nacht vom Sonntag auf den Montag stark. Der Frost wird bis in tiefe Lagen erwartet.

Viele Obstbäume stehen bereits in voller Blüte. Das sorgt für ein schönes Naturbild und bringt Frühlingsgefühle. Kommendes Wochenende ist jedoch mit Frost bis in die Tiefenlage des Mittellands zu rechnen. Das bedeutet, dass Bauern und Hobby-Gärtner um ihre Blütenpracht und die daraus resultierende Obsternte bangen.

Pflanzen mit Vlies schützen

Viele haben aufgrund des warmen März ihre witterungsempfindlichen Pflanzen ins Freie gestellt. Diese können nun jedoch auch einen Schaden davon tragen. «Kälteempfindliche Kübelpflanzen werden am besten mit einem dünnen Fliess abgedeckt und so nah wie möglich an das Haus gestellt. Wichtig dabei ist, dass die ganze Pflanze abgedeckt ist», sagt Rolf Schläpfer, Chef der Roth Pflanzen AG in Kesswil TG.

Wer selbst einen Obstbaum im Garten hat, der bereits blüht, wird sich auch berufen fühlen, diesen zu schützen, damit am Ende auch ein Ertrag dabei rausspringt. «Obstbäume, die bereits blühen, kann man als Privatperson mit eingeschränkten Mitteln ebenfalls mit einem Fliess schützen. Je mehr Astpartien dabei eingepackt werden können, desto besser ist der Baum geschützt», so Schläpfer.

Frühling kommt heutzutage 14 Tage früher

Bauern bangen um Ernte

Ein lokaler Bauer befürchtet bei seinen Aprikosen bereits einen Ausfall . «Wenn die Nacht auf den Montag wirklich so kalt ausfällt, werde ich kaum so schnell was unternehmen können», so der Obstbauer. Den wirtschaftlichen Schäden könne man jedoch mit den richtigen Geräten entgegenwirken. Mit sogenannten Wärmekerzen. «Diese Wärmekerzen werden in die Kulturen gestellt und brennen über Nacht, um die Blüten zu schützen. Das ist jedoch nur eine Notfallmassnahme und macht nur für eine bis zwei Nächte wirtschaftlich Sinn», sagt Andreas Widmer vom Bauernverband St. Gallen.