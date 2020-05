Aktualisiert vor 19h

Weil am Rhein

Das «Bässlergut» fällt Flammen zum Opfer

Am Samstagabend wurde in Weil am Rhein ein früherer Gutshof bei einem Brand zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

von Karin Leuthold

Am Samstag nach 21 Uhr ist an der Nonnenholzstrasse 40 in Weil am Rhein ein Brand in einem früheren Gutshof ausgebrochen. Zahlreiche Videos von Leser-Reportern zeigen, dass die meterhohen Rauchschwaden in ganz Basel zu sehen waren.

Beim Brandobjekt handelt es sich laut einer Leser-Reporterin um das «Bässlergut», einen früheren Gutshof, der direkt an der Grenze zu Basel steht. Das Haus stehe im Besitz der Basler Einwohnergemeinde, berichtet die Augenzeugin weiter.

1 / 7 Eine riesige Rauchwolke war aus vielen Teilen Basels zu sehen. Leser-Reporter Ein Bauernhaus ging in Flammen auf. Leser-Reporter Laut «Blick» handelt es sich beim Brandobjekt um das «Bässlergut». Leser-Reporter

«Wir haben von unserem Balkon in Riehen den Brand beobachtet», meldet ein weiterer Leser-Reporter. Das Feuer war nicht nur gut zu sehen, sondern auch zu hören: «Man hörte von weitem wie die Balken krachten», so eine Leserin.

Es sollen mehrere Rettungsfahrzeuge und die Rega im Einsatz gewesen sein, berichtet eine weitere Leserin. «Die deutsche Polizei und die Basler Feuerwehr trafen an der Grenze aufeinander, um gemeinsam einen Wasseranschluss zu suchen, um am Ende den Brand komplett zu löschen», schildert die Leserin.

Wie die «Badische Zeitung» schreibt, seien die Scheune und das angrenzende frühere Wohnhaus nicht mehr zu retten gewesen. Nach Angaben der Polizei seien keine Personen verletzt worden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.