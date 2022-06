Schwadernau BE : Bauernhof brennt lichterloh – Feuerwehr mit Grossaufgebot im Einsatz

In Schwadernau BE steht aktuell ein Bauernhof in Flammen. Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Eine Lagerhalle zwischen Schwadernau und Aegerten steht in Vollbrand. Video: News-Scout/20min

Zwischen Aegerten und Schwadernau ist am Sonntagvormittag ein Bauernhof in Brand geraten, wie zahlreiche Bilder von News-Scouts zeigen. «Mindestens fünf Feuerwehr-Fahrzeuge stehen im Einsatz, auch die Ambulanz ist vor Ort», berichtet eine Leserin. Die Rauchsäule sei von weit her sichtbar. «Der Brand ist riesig und darüber hängt eine enorme schwarze Wolke. Ich habe noch nie ein so grosses Feuer gesehen.»

1 / 6 Zwischen Aegerten und Schwadernau brennt ein Bauernhof. News-Scout Die dunkle Rauchsäule ist von Weitem sichtbar... News-Scout … von sehr weit her sichtbar. News-Scout

Laut der Berner Kantonspolizei handelt es sich konkret um eine Lagerhalle, die in Vollbrand steht. Ob weitere Gebäude betroffen sind, sei derzeit noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen seien weder Menschen noch Tiere verletzt worden. Im Einsatz stehen die Kantonspolizei sowie mehrere Feuerwehren und Ambulanzen.

