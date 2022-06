Siebenschläfertag : Bauernregel verspricht einen äusserst warmen und gewittrigen Sommer

«Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt», heisst es in einer uralten Bauernregel. Interessant ist, dass in den aktuellen Zeiten des Klimawandels die Wahrscheinlichkeit nachweislich noch zugenommen hat.

Am Siebenschläfertag soll es wieder knapp 30 Grad warm werden. Es wird jedoch auch zunehmend wieder gewittrig. Laut der Bauernregel soll das Wetter dann sieben Wochen lang so bleiben.

Darum gehts

Nach uralten Bauernregeln ist das Wetter am 27. Juni, dem sogenannten Siebenschläfertag, Omen für den ganzen Sommer. Da heisst es nämlich: «Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt.» Bis ins 16. Jahrhundert bezog sich der Siebenschläfertag dabei auf das Wetter am 8. Juli. Den Grund dafür, dass dieser heutzutage auf den 27. Juni fällt, stellt die Einführung des Gregorianischen Kalenders im Jahr 1582 dar. Sie korrigierte eine Ungenauigkeit des zuvor gültigen Julianischen Kalenders und bewirkte eine Verschiebung um elf Tage.



Der eigentliche Siebenschläfertag ist somit nicht der 27. Juni, sondern der 8. Juli. Grundsätzlich mache es laut Meteonews sowieso wenig Sinn, das Wetter der nächsten Wochen an einem bestimmten Tag festzumachen. Die höchste Eintrittswahrscheinlichkeit für die Sommerwitterung ergebe sich, wenn man nicht nur das Wetter am Siebenschläfertag, sondern die Witterung vom Siebenschläfertag bis zum 8. Juli heranziehe. Die Grosswetterlage in diesem Zeitraum sei nämlich oft von einer beträchtlichen Erhaltungsneigung geprägt und gebe somit mit einer überdurchschnittlichen Häufigkeit den Witterungscharakter der folgenden Wochen vor.



Werde dieser Zeitraum betrachtet, so habe die Bauernregel auch bei uns eine erstaunlich hohe Trefferquote. Statistische Untersuchungen dazu haben ergeben, dass die Regel in 60 bis 70 Prozent der Fälle zutrifft, wie Meteonews weiter schreibt. Interessant sei, dass in den aktuellen Zeiten des Klimawandels die Wahrscheinlichkeit sogar nachweislich noch zugenommen habe. Das könne daran liegen, dass die Grosswetterlagen beständiger geworden sind.

Knapp 30 Grad am Siebenschläfertag

Aber wie wird denn nun das Wetter am Montag, dem sogenannten Siebenschläfertag? Der Alpenraum befindet sich am Rand eines Omegahochs mit Zentrum über Nordosteuropa im Bereich einer zwar sehr warmen, aber etwas angefeuchteten Südwestlage. Damit ist es zwar freundlich und mit knapp 30 Grad überdurchschnittlich warm, aber auch zunehmend gewittrig. Würde lediglich dieser eine Tag für die Witterung des kommenden Sommers herangezogen werden, so würde dies somit auf einen sehr warmen und gewittrigen Sommer hinweisen. Wie bereits erwähnt, erzielt man aber eine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit, wenn man nicht nur einen Tag, sondern den Witterungscharakter Ende Juni und in der ersten Juliwoche anschaut, diese Wetterlage hat nämlich eine gewisse Beständigkeit und erhöhte Wiederholungswahrscheinlichkeit.



Es sei laut Meteonews zwar noch etwas früh, um die genaue Wetterentwicklung über diesen Zeitraum vorherzusagen, Trends könnten aber dennoch angegeben werden. Bis mindestens Anfang Juli soll die Wetterlage recht stabil bleiben, ein Hochdruckrücken erstreckt sich vom zentralen Mittelmeerraum über Osteuropa bis nach Skandinavien, sodass hierzulande die südwestliche Grundströmung erhalten bleibt. So bleibt es in der Schweiz überdurchschnittlich warm und freundlich, wobei aber weiterhin gelegentlich auch mit Gewittern gerechnet werden muss. Insofern würde dies bei Anwendung der Siebenschläferregel unverändert auf einen überdurchschnittlich warmen, aber gewittrigen Sommer hindeuten.

