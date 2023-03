Autobahn A1: Baum fällt nach Sturm auf die Autobahn

Am Freitag zieht ein heftiger Sturm über die Schweiz. Auch in der Ostschweiz sorgt der Sturm für Chaos: Ein Lastwagenchauffeur sieht am Freitagmorgen um 9.30 bei Rorschach SG auf der A1 Richtung Rheineck SG einen Baum auf die Autobahn fallen. «Zuerst hat es gestürmt, dann fiel der Baum um», sagt er zu 20 Minuten. Ein anderer Lastwagenchauffeur habe es frühzeitig bemerkt und die Fahrbahn versperrt, um Unfälle zu vermeiden, so der News-Scout weiter.