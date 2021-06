Horw LU - Baum fällt auf Velofahrerin und Auto

Um 11.40 Uhr am Montag ist es in Horw LU zu einem Unfall gekommen, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. An der Seestrasse zwischen Winkel und Kastanbienbaum fanden Reinigungsarbeiten an Strassenschächten statt. «Bei diesen Arbeiten kollidierte der Ausleger des Reinigungslastwagens mit einem Stahlseil, welches auf einer Höhe von knapp sechs Metern am Stamm einer Pappel angebracht war», heisst es in der Polizeimeldung.