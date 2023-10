Robin-Hood-Baum könnte gerettet werden – «kleiner und buschiger»

Drohnenaufnahmen zeigen den gefällten «Robin-Hood-Baum» in Once Brewed (Northumberland).

Der Schock in Grossbritannien ist riesig.

Nach der illegalen Fällung des berühmten Robin-Hood-Baumes in Nordengland gibt es jetzt einen Schimmer Hoffnung für die bestürzten Bewohner und Bewohnerinnen von Northumbria: Nach Ansicht des Chefs der britischen Naturschutzorganisation National Trust konnte der Bergahorn möglicherweise gerettet werden.

Aus dem «sehr gesunden» Stumpf des Bergahorn-Baums können neue Triebe als sogenannter Stockausschlag wachsen, meinte der Experte. In einer BBC-Sendung erklärte Andrew Poad, dass, wenn man den Stumpf pflege und sein Wachstum unterstütze, neue Triebe ausschlagen könnten. Dies wäre «eines der bestmöglichen Szenarien. Dann können wir den Baum behalten», sagte Poad.

Kleiner und buschiger

Rob Ternent, der Chefgärtner des Alnwick Garden, ist weniger optimistisch. Der Baum am Sycamore Gap werde zwar wieder wachsen, aber «er wird nie wieder dieselbe Form haben oder so gut sein wie vorher. Es wird sehr schwierig sein, den Baum wieder in seine ursprüngliche Form zu bringen», sagte er. Ternent schätzt, dass der neue Baum dann nur noch ungefähr 1,80 Meter hoch sein wird. Er werde zudem viele einzelne Äste haben und buschiger sein, sagte der Gärtner.