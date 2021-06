Staad SG - Baum kracht auf vorbeifahrendes Auto

Dass ein Baum auf ein fahrendes Auto stürzt, komme höchst selten vor, so Schneider. «Solche Vorkommnisse kann man an einer Hand abzählen.» (Symbolbild)

«Es ist ein kleines Wunder, dass die Lenkerin nicht verletzt wurde», sagt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Am Auto entstand trotzdem ein Totalschaden.

Am Dienstagnachmittag stürzte ein Baum auf ein fahrendes Auto.

Aufgrund eines Gewitters ist an der Thalerstrasse in Staad SG am Dienstagnachmittag ein Baum umgestürzt. Dieser fiel gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen auf ein vorbeifahrendes Auto und zerstörte dieses. Die 23-jährige Autofahrerin konnte das Auto selbstständig und unverletzt verlassen. Die Thalerstrasse wurde für rund 1,5 Stunden für den Verkehr gesperrt. Die örtliche Feuerwehr kümmerte sich um die Räumung der Strasse.