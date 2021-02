Der Unfall ereignete sich in Rekingen im Kanton Aargau

Samstagnachmittag führten zwei Personen in steil abfallendem Waldgebiet in Rekingen Holzfällerarbeiten durch. Als sie einen umgefallenen Baum bergen wollten, löste sich dieser aus dem Drahtseil und kam ins Rutschen. Zur selben Zeit fuhr per Zufall ein Personenwagen auf der darunterliegenden Strasse vorbei und wurde vom entglittenen Baum getroffen und überschlug sich. Dabei wurde der Fahrzeuglenker leicht verletzt. Zur Betreuung des Verunfallten wurde ein Rettungshelikopter aufgeboten.