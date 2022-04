Basel-Stadt – Baum stürzt auf Leitung – Passagiere stecken 40 Minuten im Tram fest

Aus Sicherheitsgründen konnten 25 Personen ein Tram, das an die Stelle hinzugefahren war, 40 Minuten lang nicht verlassen.

Am Freitagabend stürzte ein Baum auf die Tramlinie in Basel.

Bei der Haltestelle Wolfsschlucht in Basel stürzte am Freitagabend ein Baum auf die Fahrleitung der BVB-Tramlinie. Dies teilt die Kapo Basel-Stadt am Samstagmorgen mit. Grund für den Schaden waren die starken Sturmböen.