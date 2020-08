Unwetter in Italien : Baum stürzt auf Zelt und tötet zwei Schwestern auf Campingplatz

Aufgrund von heftigen Gewittern ist auf einem Campingplatz ein Baum umgestürzt. Dieser traf zwei Schwester im Alter von 3 und 14 Jahren. Beide sind dabei ums Leben gekommen.

Heftige Unwetter tobten am Wochenende in Italien. (Symbolbild)

Zwei Schwestern im Alter von 3 und 14 Jahren sind beim Campen in Italien in ihrem Zelt von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Die mehr als 4 Meter hohe Pappel war am Sonntagmorgen während eines Gewitters auf das Zelt der Familie gestürzt, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die 3-Jährige kam noch am Ort ums Leben, die 14-Jährige starb wenig später im Krankenhaus.