Bauma ZH: R.W. (42) wieder aufgefunden

Der 42-jährige R.W. verliess am Sonntag, 22. Oktober 2023, um etwa 13 Uhr zusammen mit dem Familienhund zu Fuss seinen Wohnort in Saland. Danach verschwand er und wurde gesucht.

Aufgrund von diversen Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der Vermisste im Zuge einer intensiven Suchaktion der Kantonspolizei Zürich, der Feuerwehr Bauma, des Jagdreviers Fischenthal, den Jagdgesellschafen Fischenthal-Hörnli und Bauma II am Montagnachmittag in unwegsamem Gelände bei Lipperschwendi aufgefunden werden. Das teilte die Kapo am Montag mit. Der Mann erlitt unbestimmte Verletzungen und war unterkühlt. Für die Bergung wurde ein Rettungshelikopter der Rega aufgeboten, welcher den Mann in ein Spital flog.