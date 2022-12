Elisabeth Baume-Schneider wird vorgeworfen, kein Englisch zu sprechen

«Versagen der Partei»

SP-Fraktionschef versteht die Aufregung nicht

Der Vergleich mit Ueli Maurer drängt sich tatsächlich auf: Im Mai 2019 machte dieser in einem CNN-Interview alles andere als eine gute Figur. Auch Guy Parmelins «I can English understand» ist vielen noch in Erinnerung.

«I have to improve»

Eine Anfrage zu ihren Englischkenntnissen direkt bei Elisabeth Baume-Schneider blieb

bisher unbeantwortet. Dass sie nicht «kein Wort» Englisch spricht, wie Dobler gegenüber dem «Nebelspalter» zuerst gesagt hatte, hat sie in einem 20-Minuten-Interview bereits bewiesen: «I have to improve» (ich muss mich verbessern), sagte sie am Tag ihrer Nominierung.