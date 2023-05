Häusliche Gewalt: Baume-Schneider will staatliche Telefonnummer für Gewaltopfer

Eine der geplanten Massnahmen ist eine landesweite Telefonnummer für die Beratung von Gewaltopfern. Die Kantone wollen diese Nummer in den nächsten eineinhalb Jahren etablieren, Anfang 2025 sollen sich Opfer so Hilfe holen können. Der Bund wolle ein klares Zeichen setzen, dass häusliche und sexuelle Gewalt in der Schweiz nicht tolerierbar sei, so Baume-Schneider. Zwei Jahre, nachdem die Konferenzen der eidgenössischen Justizdirektoren, der Sozialdirektoren sowie Vertreter des Bundes und aus der Zivilgesellschaft die Roadmap erstellt haben, sei die Umsetzung auf gutem Weg, teilt das Departement mit.