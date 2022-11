Wegen Sommerhitze : Baumsterben in der Stadt Luzern – über 100 müssen gefällt werden

Auch in Luzern macht der Klimawandel den Bäumen zu schaffen, wie Bächle sagt: «In der Innenstadt ist es zum Beispiel zu trocken und zu heiss für Buchen.» Darum setzt man in Luzern auf südländische, exotische Arten wie Hopfenbuchen oder Gleditischien, die sich etwa an der Pilatusstrasse bewährt haben. Am viel befahrenen Kasernenplatz werden im Bereich der Autobahneinfahrt in der Mittelinsel drei Roteichen gefällt. Als Ersatz werden Gleditschien und Feldahorn gepflanzt. Laut Bächle kommt der Feldahorn besser mit Streusalz und der Hitze zurecht.