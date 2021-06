«Risse und Absplitterungen» : Bauschäden bei Wohnhaus in Miami wurden bereits 2018 dokumentiert

Ein älteres Gutachten über das in Surfside, Florida, eingestürzte Wohnhaus zeigt, dass es einige Probleme zu beheben gab. Von einer unmittelbaren Gefahr war dennoch keine Rede.

In der Nacht auf Donnerstag stürzte in Florida ein Wohnkomplex ein. Dutzende Personen werden noch vermisst.

Schon 2018 legte ein Gutachten zu dem bei Miami eingestürzten Wohngebäude «erhebliche Bauschäden» offen. Betroffen sei eine Betonplatte unter dem Pooldeck, die einer umfangreichen Reparatur bedürfe, hiess es in dem Bericht von Ingenieuren der Firma Morabito Consultants.

Vor einer unmittelbaren Gefahr warnten sie zwar nicht. Doch betonten sie, dass eine kostspielige und langwierige Wartung nötig sei, um die Probleme zu beheben. In dem Report war auch von «zahlreichen Rissen und Absplitterungen» an Betonsäulen, Balken und Wänden im Parkhaus des Gebäudes die Rede.

Bisher ist nach Angaben der Behörden noch unklar, wieso der Wohnturm am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) teils in sich zusammenfiel. Vier Todesopfer sind geborgen worden, 159 Menschen gelten als vermisst und könnten im Haus gewesen sein.

Feuer erschwert Suche nach Vermissten

Derzeit erschwert ein Feuer die Suche nach Vermissten. Die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, sagte am Samstag an der Unglücksstelle in Surfside nahe Miami, es sei extrem schwierig, den Ursprung der Flammen ausfindig zu machen, sie zu isolieren und zu löschen. Dies behindere die Suche nach möglicherweise noch Verschütteten.