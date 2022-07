FC Winterthur: Baustelle Schützenwiese – steht der Saisonstart auf der Kippe?

Dank diesem 5:0 Sieg ist der FC Winterthur in die Super League aufgestiegen. blue

Die Vorfreude auf den Saisonstart in rund einer Woche ist bei allen Mannschaften riesig. Vor allem beim Aufsteiger FC Winterthur freut man sich auf das Auftaktspiel zu Hause gegen den FC Basel mit Ex-Trainer Alex Frei. Doch bis zum Anpfiff auf der Schützenwiese hat der FCW noch einiges zu tun. Das Stadion muss den Bedingungen der Liga angepasst werden und so Super-League-tauglich gemacht werden. Die Auflagen sind deutlich strikter und umfänglicher als bisher in der Challenge League.

Die knappe Zeit ist aber für Andreas Mösli, Sprecher des FC Winterthur, kein Grund zur Sorge. «Mit den Umbauten sind wir auf einem guten Weg, wir sind mit Vollgas dran, dass Stadion auf den geforderten Standard zu bringen», erklärt Mösli gegenüber 20 Minuten. Falls die Bauarbeiten bis zum Saisonstart nicht beendet sind, werde man Provisorien errichten. «Durch den Cup haben wir bereits Erfahrungen mit Spielen gegen Super-League-Teams», so Mösli.

Neben einer neuen Stadionbeleuchtung, braucht es etwa neue Presseplätze und Platz für die Einrichtung für den Videoschiedsrichter (VAR) (siehe Box). Für Kopfzerbrechen sorgen momentan die fehlenden Drehkreuze bei den Eingängen, da wartet man noch auf die Lieferungen.

Wintis To-do-Liste

Die Vorbereitungen für einen allfälligen Aufstieg haben in Winterthur bereits im letzen Winter begonnen. Der Winterthurer Stadtrat hat damals einen Kredit für 1,5 Millionen Franken gesprochen, um so einen Grossteil der Kosten des Umbaus zu übernehmen. Der FCW soll gemäss Mösli maximal 200’000 Franken übernehmen müssen. Für die Saison 2027/ 28 soll Winti ein neues, Super-League-taugliches Stadion erhalten. Momentan ist die Schützenwiese noch im Umbau, um für den Saisonstart bereit zu sein.

Liga von Saisonstart überzeugt

20 Minuten hat bei der Liga nachgefragt, ob der Saisonstart auf der Kippe steht. Gemäss Philippe Guggisberg, Sprecher der Schweizer Liga, ist der Saisonstart nicht in Gefahr. Die Lizenz ist dem FC Winterthur schon vor einiger Zeit erteilt worden, jedoch mit Auflagen. Wenn der FCW diese Auflagen bis zum Saisonstart nicht erfüllen kann, wird nach provisorischen Übergangslösungen gesucht.

«Der Club macht das Möglichste und wir begleiten sie dabei», so Guggisberg. Für den Fall, dass die Auflagen nicht erfüllt werden, gibt es bereits eine Lösung. «Sollte es nicht reichen bis zum Saisonstart, wird mit Provisorien überbrückt», so Guggisberg gegenüber 20 Minuten. So wird sichergestellt, dass das erste Spiel gegen den FC Basel durchgeführt werden kann. Nächste Woche gäbe es nochmals eine gemeinsame Begehung mit den Verantwortlichen der Liga und des FC Winterthurs um nochmals letzte Korrekturen anzubringen, so Guggisberg.

1 / 4 Die altehrwürdige Schützenwiese muss aufgerüstet werden. freshfocus Unter anderem eine neue Beleuchtungsanlage braucht das Stadion. Andy Mueller/freshfocus Die Plätze auf der Schützenwiese sind äusserst beliebt. Bereits 4’000 Saisonkarten wurden verkauft. Andreas Meier/freshfocus

«Die Stimmung ist grossartig, es herrscht eine grosse Euphorie im Verein und in der Region», erzählt Andreas Mösli gegenüber 20 Minuten. Bereits 4’000 Saisonkarten konnten verkauft werden. «Der Vorverkauf musste gestoppt werden, so gross war die Nachfrage», so Mösli weiter. Man wird nicht alle Wünsche berücksichtigen können, rund 1’000 Plätze weniger hat die Schützenwiese als zuletzt noch in der Challenge League.

Kaderplanung noch nicht abgeschlossen

Nach dem Abgang von Aufstiegstrainer Alex Frei zum Ligakonkurrenten FC Basel, steht mit Bruno Berner ein bekanntes Gesicht an der Seitenlinie der Winterthurer. Mit dem SC Kriens hat er in der Challenge League für Furore gesorgt und für kurze Zeit die U-20-Nati geführt. Nun folgt mit dem FC Winterthur sein erstes Engagement in der Super League.