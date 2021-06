Zürich-Wipkingen - Baustellen-Held rettet kleines Mädchen vor einstürzender Hauswand

Am Mittwoch kommt es bei einer Baustelle in Zürich-Wipkingen beinahe zu einem Drama.

Am Mittwoch kurz nach 14 Uhr sind zwei Mädchen auf dem Trottoir der Nordstrasse in Zürich-Wipkingen auf der Höhe des Röschibachplatzes unterwegs. Mit sich haben sie Kickboards. Vor einer Baustelle, an der hinter Trennwänden und einem Zaun ein Gebäude abgerissen wird, kommen sie zu stehen.