Umweltverschmutzung

So kann falsches Sparen richtig teuer werden

Im Kanton St. Gallen gibt es immer mehr Fälle von Baufirmen, die Gewässerschutz-Massnahmen nicht umsetzen. Neben Bussen müssen sie damit rechnen, dass die Einsparungen, die sie auf Kosten der Umwelt erzielten, als «Gewinne» eingezogen werden.

Im Kanton St. Gallen gibt es immer mehr Baufirmen, die sich nicht an die Gewässerschutz-Massnahmen halten.

Umweltverschmutzungen werden häufig durch Unachtsamkeit ausgelöst, zum Beispiel, wenn wassergefährdende Flüssigkeiten beim Umschlagen überlaufen. Aber auch unsachgemässer Gülleaustrag oder fehlende Schutzmassnahmen – etwa auf Baustellen – führen zu Umweltverschmutzungen. Die Statistik des Amtes für Umwelt zeigt, dass Baustellen 2019 «rund ein Drittel aller umweltrelevanten Schadensmeldungen verursacht haben», wie es in einer Mitteilung des Kantons St. Gallen vom Donnerstag heisst.

Baufirmen müssen mit Absetz- oder Neutralisationsbecken verhindern, dass Abwasser von der Baustelle in Gewässer fliessen kann. Spart sich eine Firma den Aufwand, hat sie tiefere Kosten. Solche Fälle hätten in letzter Zeit zugenommen, stellte Martin Anderegg, Leiter Abteilung Recht und UVP im Amt für Umwelt, gegenüber Keystone-SDA fest.

25 Fälle mit Einziehungen

Er schilderte die möglichen Konsequenzen an einem konkreten Beispiel: «Auf einer grossen Baustelle kam es zu einer Gewässerverschmutzung, obwohl die Massnahmen dagegen in der Baubewilligung der Gemeinde verlangt worden waren. Im Werkvertrag mit dem Bauherrn hatte die Baufirma den Aufwand für die Schutzmassnahmen zudem auf 6800 Franken beziffert.»

Das folgende Strafverfahren endete mit einer Busse für den Polier und den Bauführer in der Höhe von ein paar Hundert Franken. Zusätzlich wurden die 6800 Franken, die eingespart wurden, bei der Baufirma eingezogen. Das Geld floss in die Staatskasse.

In den letzten drei bis vier Jahren sind im Kanton St. Gallen in 25 Fällen solche Gewinne von Umweltsündern eingezogen worden. Erwischt wurden auch Betriebe, die sich die teure Entsorgung von Sonderabfällen sparten und beispielsweise Entlackungsmittel in die Kanalisation gossen oder Abwasser aus einem Metallveredelungsbetrieb über einen Schlauch auf eine Wiese ableiteten.