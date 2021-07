Gefahren wird heute zum zweiten Mal in Folge in der Steiermark. Schon im letzten Jahr wurde dies aufgrund der Corona-Pandemie so gehandhabt. Die Strecke zeichnet sich durch ihre Höhenunterschiede aus. Direkt nach der Start-Ziel-Gerade macht sie einen scharfen Knick nach rechts, gefolgt von einer längeren Bergauf-Geraden. Nach dieser folgt eine Spitzkehre, welche die beste Chance für Überholmanöver bietet.