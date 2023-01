Premier League: Nati-Stars im Infight – Xhaka grätscht Schär ab und sieht Gelb

Es ist ein hochintensives Spiel, das hart geführt wird. Drei Karten aufseiten der Gunners und zwei aufseiten der Magpies gab es bereits in den ersten 45 Minuten. Doch es war in der ersten Hälfte auch spielerisch ein hochattraktives Spiel. Arsenal hatte mehr Ballbesitz und kam besonders über Gegenstösse zu guten Angriffen, es fehlte jedoch etwas an Effizienz. Newcastle hingegen verteidigte solide und kam gelegentlich mit hohen Bällen. So auch kurz vor der Pause. Doch auch die Magpies brachten noch kein Tor zustande. Nach Torschüssen steht es nach 45 Minuten 1:1.