Baute die Schweiz mitten in der Krise Intensivplätze ab?

Die Behörden stehen in der Kritik, mitten in der Krise Intensivkapazitäten abgebaut zu haben.

Intensivplätze in den Spitälern werden wieder zunehmend von COVID-19-Patientinnen und -Patienten belegt.

Zurzeit stehen rund 700 Intensivbetten weniger zur Verfügung als in der ersten Welle – dafür werden die Behörden kritisiert.

«Wir hatte noch nie so wenige Intensivbetten. Da läuft einiges falsch.» Solche und ähnliche Beiträge machen derzeit in den sozialen Medien die Runde. Der Vorwurf: Bund und Kantone hätten mitten in der Krise Intensivbetten abgebaut, anstatt rechtzeitig mehr Personal ausgebildet zu haben, um die Kapazitäten zu steigern. Die fehlenden Intensivbetten hätten nun zur Folge, dass die Massnahmen möglicherweise wieder verschärft werden müssten.