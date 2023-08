Winterthur: Bauzug kollidiert bei Rangierarbeiten mit S-Bahn

In Winterthur ist am Freitagabend kurz nach 21 Uhr ein Bauzug mit einer abgestellten S-Bahn kollidiert. Beim Unfall im Bahnhof Winterthur West wurde eine Person leicht verletzt. Zur Kollision kam es gemäss Angaben der Kantonspolizei Zürich bei Rangierarbeiten. Auf dem Bauzug befanden sich drei Personen. Weshalb es zum Unfall kam, sei noch Gegenstand der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft, so ein Sprecher der Kantonspolizei gegenüber BRK News.