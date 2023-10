BAV-Direktor Peter Füglistaler schiesst gegen SBB

Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember werden die Billettpreise im öffentlichen Verkehr erneut erhöht . In den letzten 15 Jahren sind die Preise für Generalabonnements der SBB um ein Viertel gestiegen, und der Durchschnitt des öffentlichen Verkehrs (ÖV) ist gemäss Bundesamt für Statistik um 18 Prozent teurer geworden – weit mehr als die allgemeine Teuerungsrate von knapp fünf Prozent.

«Die SBB geht mit schlechtem Beispiel voran»

BAV-Direktor fordert mehr Erträge und mehr Effizienz

Es habe ÖV-Unternehmen gegeben, «die nur eine moderate oder keine Erhöhung wollten», so Füglistaler weiter. Das sei der Grund für die Intervention gewesen. Man habe mitgeteilt, dass ohne seine spürbare Preiserhöhung sich das ÖV-System 2024 nicht mehr finanzieren lasse. Der BAV-Direktor erkennt «eine schlechte Entwicklung». Ein weiterer Vorwurf an die ÖV-Branche: Während der Pandemie habe der Bund die gesamten Ausfälle finanziert: «Seither glauben die ÖV-Unternehmen, das sei nun der Normalzustand. Ihnen fehlt das Bewusstsein, dass sie wieder selbst Verantwortung übernehmen müssen.» Der BAV-Direktor fordert von der SBB und anderen ÖV-Unternehmen mehr Erträge und mehr Effizienz.

Expansion in Europa

Gemäss dem BAV-Direktor sei es von grosser Bedeutung, dass die Bahnen effizient arbeiten und möglichst hohe Einnahmen erzielen. Falls dies nicht geschehe, würden die steigenden Kosten im öffentlichen Verkehr letztendlich den Steuerzahlenden aufgebürdet. Im Verlauf des Interviews äussert der scheidende BAV-Direktor weitere Kritik an der SBB.



Er könne beispielsweise nicht nachvollziehen, warum die SBB die Gelegenheit zur Expansion in Europa nicht nutze: «Die europäischen Bahnunternehmen mischen die Karten neu – und was macht die SBB? Sie bleibt zu Hause und konzentriert sich auf den Heimmarkt.» Die italienische Staatsbahn fahre nach Paris, die Franzosen würden nach Spanien fahren, die österreichischen Bundesbahnen würden in den Nahverkehr nach Deutschland expandieren. Der BAV-Direktor befürchtet, dass «unsere Bahn gerade den Zug in die Zukunft verpasst».