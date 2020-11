Der Bund fordert von den Verkehrsbetrieben Luzern und von der BLS Gelder zurück und hat eine Strafanzeige eingereicht. Ein Untersuchungsbericht der Stadt Luzern zeigt, dass die Verantwortlichen der Luzerner Verkehrsbetriebe seit 2010 im subventionierten ÖV-Gewinne erzielten und man diese gegenüber den Bestellern nicht ausgewiesen habe. Bei der BLS sind die Vorwürfe ähnlich. Die Geschäftsleitung hat laut BAV gegenüber Bund und Kantonen seit mehreren Jahren bewusst nicht alle Einnahmen im «Libero»-Tarifverbund offengelegt. Beide Unternehmen sollen in der Folge zu viel Subventionen bezogen haben.

In Absprache mit den ÖV-Verantwortlichen der Kantone Bern und Luzern reicht das BAV Strafanzeigen gegen die Verantwortlichen der BLS und der Verkehrsbetriebe Luzern AG ein. Wie das BAV in einer Mitteilung schreibt, steht in beiden Fällen Betrug als Tatbestand im Vordergund. Zudem fordern Bund und Kantone bzw. der Verkehrsverbund Luzern die überhöhten Subventionsbezüge samt Strafzinsen von 5 Prozent zurück. Wie der Verkehrsverbund Luzern mitteilt, handelt es sich um einen Betrag von 16 Millionen Franken.