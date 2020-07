«Rummenigge hat nichts verstanden»

Bayern-Boss legt sich mit Ultras an, diese kontern

Wegen Corona geriet der Streit zwischen deutschen Clubbossen und Fans etwas in den Hintergrund. Nun beginnt er wieder.

Es ist vor allem der Name, der offenbar stört. Rund 400’000 Fans hatten sich zu einem Bündnis zusammengschlossen und nennen es «Unser Fussball». Unter anderem fordern die Anhänger, dass die Deutsche Fussball Liga (DFL) diverse Reformen vornehmen soll. «Fussballfans geben sehr viel – vor allem Zeit und Leidenschaft, alles das, was den Fussball zu mehr macht als nur zu einem Sport. Wer das macht, der darf auch durchaus mal auf Dinge aufmerksam machen», erklärt Fan-Sprecher Jan-Henrik Gruszecki.

Etwas unromantischer sieht das Karl-Heinz Rummenigge, wie er der «Sport Bild» sagt: «Wir sind jetzt leider an einem Punkt angekommen, an dem ich von den Ultras immer nur lese: Wir fordern dies, wir fordern das. Jetzt wollten sie Mitsprache bei der Debatte um die Verteilung der TV-Gelder.» Der Bayern-Boss findet: «Aber wenn ich immer nur fordere, aber nie bereit bin, Pflichten und auch Verantwortung zu übernehmen, endet das in einer Einbahnstrasse.» Und dann ist da eben dieser Name, «Unser Fussball». «Etwas anmassend», findet Rummenigge. «Wem gehört der Fussball? Am ehesten noch denen, die ihn spielen – egal, auf welchem Niveau. Die Fans sind Teil des Fussballs, aber er gehört ihnen nicht.»