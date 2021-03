Wer wird der Löw-Nachfolger? : Bayern-Boss verweigert Hansi Flick die Bundestrainer-Freigabe

Die Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden deutschen Nati-Trainer Löw geht weiter. Bayern-Boss Rummenigge betont in einem Interview, Hansi Flick nicht an den DFB ziehen zu lassen.

Bayern-Chef Rummenigge (r.) plant auch in Zukunft mit Hansi Flick(l.) an der Münchner Trainerlinie.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat sich nach einem Gespräch mit DFB-Präsident Fritz Keller erstmals zu den Spekulationen um die Zukunft von Trainer Hansi Flick geäussert. Der 56-jährige Flick wird nach der Rücktrittsankündigung von Deutschlands Bundestrainer Joachim Löw (61) nach der Europameisterschaft in diesem Sommer als möglicher Nachfolger gehandelt. «Wir wären ja verrückt, wenn wir jetzt unseren Trainer vorzeitig gehen lassen würden», sagte Rummenigge am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Flick mit Bayern-Vertrag bis 2023

Rummenigge setzt beim Bundesliga-Tabellenführer auch in Zukunft auf Flick als Trainer. Er betonte, dass man «gerade die erfolgreichste Zeit in der Geschichte des FC Bayern» erlebe. Zudem erinnerte der am Jahresende scheidende Bayern-Chef an den gültigen Vertrag mit Flick, der erst Mitte 2023 endet. «Jede Vereinbarung beinhaltet sowohl Rechte als auch Pflichten», äusserte der 65 Jahre alte Rummenigge.