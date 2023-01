Bayern München: Yann Sommer soll schon am Freitag sein Debüt geben

1 / 2 Am Mittwochabend machte sich Yann Sommer auf den Weg zum Medizincheck nach München. IMAGO/Eibner Seine ehemaligen Gladbach-Teamkollegen trainierten ohne den Schweizer. IMAGO/fohlenfoto

Darum gehts Yann Sommer wechselt von Gladbach zu Bayern München.

Noch am Mittwochabend steht der Medizincheck an, am Donnerstag das erste Training.

Bereits am Freitag starten die Bayern auswärts gegen Leipzig in die Bundesliga-Rückrunde – mit Sommer im Tor.

Mittwochnachmittag

Um 15.04 Uhr berichtet der «Blick», der Wechsel zu Bayern München sei in trockenen Tüchern. Wenig später fehlt vom Nati-Goalie im Gladbach-Training bereits jede Spur.

Mittwochabend

Kurz nach 18 Uhr kommt Sommer auf dem Münchner Flughafen an, wird von Mitarbeitern des FC Bayern auf in Empfang genommen. Den 34-Jährigen begleitet seine Frau Alina. In München bestreitet er den obligaten Medizincheck. Anschliessend unterschreibt der 34-Jährige einen Vertrag bis 2025. Acht Millionen Franken Ablöse sowie bis zu 1,5 Millionen Bonuszahlungen lassen sich die Bayern ihren Wunschgoalie kosten. Die offizielle Bekanntgabe dürfte entweder noch am Mittwochabend oder im Laufe des Donnerstags erfolgen.

Donnerstag

Geht alles nach Plan, wird Sommer bereits am Donnerstag erstmals an der Säbener Strasse trainieren. In der Regel bestreiten die Münchner das Abschlusstraining vor einem Bundesliga-Spiel jeweils um elf Uhr morgens. Am Nachmittag fliegt die Mannschaft nach Leipzig – inklusive Yann Sommer.

Freitag

Am Freitagabend steht in der Red-Bull-Arena der Rückrunden-Auftakt gegen RB Leipzig an (20.30 Uhr) an. Wie 20 Minuten aus dem Bayern-Umfeld erfahren hat, soll Yann Sommer dabei bereits zu seinem Debüt kommen. Julian Nagelsmann hatte am Mittwoch erklärt, dass ein neuer Goalie keine lange Eingewöhnungszeit benötigen würde. «15 Minuten ungefähr», so der Bayern-Trainer.