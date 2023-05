FC Bayern München: Video aus der Allianz Arena geht viral

In den sozialen Medien kursieren mehrere Videos der Ordner.

Einige Fans in der Allianz-Arena werden zum Stehen aufgefordert.

Der FC Bayern hat am Sonntag wieder die Tabellenführung übernommen, doch weiterhin läuft nicht alles nach Plan. In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video aus dem Stadion. Darauf zu sehen: Ein Ordner, der durch die Ränge läuft und Fans auffordert, aufzustehen und trotz Sitz nicht zu sitzen. Der Angestellte meint zu den Bayern-Anhängern: «Jetzt nicht fragen, wieso. Nur stehen, bitte. Okay? Danke!»