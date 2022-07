Bayern-Fans fordern Cristiano Ronaldo nach Abgang von Robert Lewandowski

Poker beendet : Bayern-Fans fordern Cristiano Ronaldo nach Abgang von Lewandowski

Das wochenlange Hin und Her zwischen Bayern München und Weltfussballer Robert Lewandowski hat in der Nacht auf Samstag ein Ende gefunden. Nach öffentlichen Ansagen und Sticheleien zwischen dem polnischen Starstürmer und den Bayern-Verantwortlichen herrscht nun Klarheit: Lewandowski soll bereits am Sonntag seinen Vertrag beim FC Barcelona unterschreiben. Der spanische Topclub, um den es finanziell gar nicht gut steht, bezahlt eine Ablöse von rund 45 Millionen Franken plus möglichen fünf Millionen als Bonuszahlungen für den 34-Jährigen.