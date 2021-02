1 / 3 Hier lächelt er noch. Ob er das später auch noch tat? Foto: twitter/FC Bayern Am Freitagabend gewann der FC Bayern München noch. AFP Danach wollten die Münchner eigentlich direkt nach Doha fliegen. Das funktionierte aber nicht. AFP

Darum gehts Am Freitagabend gewann der FC Bayern München gegen Berlin.

Anschliessend wollten die Münchner nach Doha fliegen.

Doch sie wurden gestoppt.

Die Spieler mussten im Flugzeug schlafen.

Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ist sauer.

Die Anreise ins sonnige Katar zum erhofften nächsten grossen Titel ist für den FC Bayern zum Riesenärgernis geworden. Schleunigst hatten sie nach dem 1:0 über Hertha BSC das eisige Olympiastadion verlassen, auf zum Flughafen BER. Um 23.15 Uhr sollte Flug QR 7402 nach Katar abheben. Manuel Neuer grinste noch hinter dem Mund-Nasen-Schutz aus seinem komfortablen Sitz an Bord der Maschine. Thomas Müller machte noch einen schnellen Schnappschuss mit beiden Daumen hoch vor den geöffneten Handgepäckablagen.

Er hätte sich Zeit nehmen können. Am Samstagmorgen teilte der FC Bayern München via Twitter mit: «Wegen verweigerter Starterlaubnis hebt der FC Bayern jetzt mit mehr als siebenstündiger Verspätung zur Fifa Club-WM nach Doha ab.» Über die genauen Gründe machten die Bayern keine Angaben. Generell herrscht auf dem Flughafen BER ein Nachtflugverbot. «Reguläre Linienflüge in der Kernnachtzeit von 0 bis 5 Uhr sind ausgeschlossen», heisst es auf der Homepage.

Rummenigge ist sauer

Der Flieger soll um 23.59 Uhr startklar gewesen sein. Los ging es dennoch nicht. Die Spieler sollen in der Maschine gewartet haben. Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge war ausser sich. «Wir fühlen uns von den zuständigen Stellen bei der brandenburgischen Politik total verarscht», sagte er der «Bild» und schimpfte: «Die Verantwortlichen wissen gar nicht, was sie unserer Mannschaft damit angetan haben.»

Und damit hat er wohl recht. So wurden die Planungen der Münchner und die Vorbereitung auf die nächste Titelmission empfindlich beeinträchtigt. Denn als die Maschine abhob, ging es erstmal zurück nach München. Die Crew musste wegen der Warterei in Berlin getauscht werden. Um 9.15 Uhr sei der Flieger von München nach Doha gestartet, hiess es von den Bayern. Die Flugzeit beträgt in der Regel etwa 5:40 Stunden.

Das Netz lacht derweil über die Bayern.

Am Freitag gewannen die Münchner

Eine Menge Probleme also für die Bayern. Dabei sah es am Freitagabend noch wunderbar für die Münchner aus, gewannen sie doch mit 1:0 gegen Berlin. Und die Mannschaft verliess nach dem Sieg in bester Stimmung, mit zunächst zehn Punkten Vorsprung in der Meisterschaft, das Olympiastadion. Hansi Flick meinte gar: «Es wird ein schöner Flug. So haben wir uns das vorgestellt.» Es sollte nicht sein. Denn jetzt, durch den Pannen-Flug nach Doha, ist die Eingewöhnungszeit vor Ort knapp. Sehr knapp.

Bereits am Montag treffen die Münchner als europäischer Champions-League-Sieger im Halbfinal auf Al Ahly SC aus Ägypten. Am Donnerstag kommender Woche wird das Endspiel ausgetragen. Da wollen die Bayern hin, auch das wollen sie gewinnen.