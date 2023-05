Bayern München gewinnt gegen Werder Bremen

Der FC Bayern macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. Yann Sommer hat beim Gegentor beim Sieg in Bremen keine Chance.

Sommer hat bei diesem Tor keine Chance. IMAGO/Kirchner-Media

Die Szene des Spiels

Musiala leitete eine Hereingabe von Mané direkt in die Füsse von Gnabry, der dem Bremen-Goalie keine Chance liess und so die Bayern in der 62. Minute in Führung brachte. Es war der so wichtige Dosenöffner.

Die Schlüsselfigur

Serge Gnabry – der Bayern-Angreifer war in den letzten Wochen im Formtief, doch pünktlich zum Endspurt trifft er wieder. Schon gegen Hertha vor einer Woche brach er den Bann, gegen Bremen tat er es erneut. Es war schon sein elftes Saisontor.

So spielte Sommer

In der 86. Minute streckte sich Sommer vergeblich. Der bis dahin kaum geforderte Goalie konnte einen Schuss nicht abwehren. Doch er war chancenlos. Das sah auch Sky-Experte Matthäus so.

Die bessere Mannschaft

Die Bayern dominierten das Spiel, doch zur Pause hätte man sich auch nicht über einen Rückstand beklagen können, da Bremen zwei Topchancen vergab. Doch am Ende ging der Sieg in Ordnung, auch wenn am Schluss nochmals gezittert wurde.

Das Tribünen-Gezwitscher

Kimmich durfte eine Ecke nach der anderen treten. Doch sie waren extrem ungenau und sorgten für keine Gefahr. Nicht umsonst machten sich die Fans in den Sozialen Medien darüber lustig. Am Ende waren es über elf harmlose Corner.

Der Ausblick

Durch die drei Punkte setzen die Bayern Konkurrent Dortmund unter Druck. Diese spielen am Sonntag gegen Wolfsburg. Nächstes Wochenende trifft Bayern auf Schalke.