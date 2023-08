Harry Kane: Bayern gewinnt gegen Augsburg

Der Engländer schlägt in München sofort ein.

Harry Kane ist kaum zu stoppen. Der neue Stürmerstar des FC Bayern legt nach seinem Premierentor in der Bundesliga beim Auftaktspiel gegen Werder Bremen nochmal einen drauf und erzielt gegen Augsburg einen Doppelpack. Zum Abschluss des zweiten Spieltages besiegte der Titelverteidiger am Sonntag den FC Augsburg mit Nati-Flügel Ruben Vargas mit 3:1 (2:0).

Kane vom Punkt und aus dem Spiel erfolgreich

Kane schoss dabei in der 40. Minute per Handelfmeter das zweite Tor der Münchner. Die Bayern-Führung hatte Augsburgs Felix Udoukhai (32.) mit einem Eigentor erzielt. Die Augsburger wehrten sich aber weiter, sie hielten die Ordnung. Dahmen zeichnete sich reaktionsschnell bei einem Kopfball Gnabrys (63.) aus, Sané (68.) schlenzte einen herrlichen Ball nur an den Pfosten.