Münchner Sieg in Gefahr : Bayern hatte 12 Spieler auf dem Platz – wer trägt die Schuld an diesem Patzer?

1 / 4 Der SC Freiburg verlor mit 1:4 gegen die Bayern. Getty Images In der 86. Minute kam es jedoch zu einem Wechselfehler. AFP Kurzzeitig waren zwölf Bayern-Spieler auf dem Feld. Getty Images

Darum gehts Bayern München gewann am Samstag gegen Freiburg.

Doch den Münchnern droht im Nachgang der Partie eine Pleite.

Der Grund: ein Wechselfehler.

Kurzzeitig waren zwölf Spieler auf dem Feld.

Bayern München gewann am Samstagnachmittag mit 4:1 gegen den SC Freiburg. Doch der Sieg wurde nach Spielschluss zur Nebensache. Warum? Nun – wegen eines Wechselfehlers seitens der Bayern. Nach einem Doppelwechsel in der 86. Minute spielten die Münchner mit zwölf Mann weiter.

Bis der Fehler auffiel, dauerte es gemäss Sky 17 Sekunden. Freiburg-Spieler Nico Schlotterbeck war es aufgefallen und informierte Schiedsrichter Christian Dingert. Freiburg-Coach Christian Streich war in der Folge ausser sich. Er rief in Richtung des Schiris: «Pfeif ab, was für eine Scheisse hier!» Nach minutenlangen Diskussionen ging es mit einem Schiri-Ball weiter. Die Folge: acht Minuten Nachspielzeit.

Freiburg-Coach ist ein bisschen verwirrt

Den Bayern könnte nun im Nachgang eine Pleite drohen. Hierfür müsste der Club von Freiburg-Trainer Christian Streich Protest einlegen. Streich meinte nach der Partie: «Ich verstehe das nicht ganz mit diesem Einspruch einlegen. Ich gehe fest davon aus, dass wir keinen Einspruch einlegen müssen und auch nicht sollen, sondern dass es ein Regelwerk gibt.» Damit hat der Trainer aber nicht Recht. Freiburg muss Protest einlegen, und zwar «innerhalb von zwei Tagen nach Ablauf des Tages, an dem das Spiel stattgefunden hat.» So steht es in Paragraf 17 Absatz 4 der Rechts- und Verfahrensordnung des Deutschen-Fussball-Bundes (DFB).

In diesem steht auch: «War in einem Spiel ein Spieler nicht spiel- oder einsatzberechtigt, so ist das Spiel für die Mannschaft, die diesen Spieler schuldhaft eingesetzt hatte, mit 0:2 verloren und für den Gegner mit 2:0 gewonnen zu werten, es sei denn, das Spiel war nach dem Einsatz des nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers noch nicht durch den Schiedsrichter fortgesetzt.» Klingt kompliziert, aber einfach ausgedrückt bedeutet dies: Der Wechselfehler war ein Fehler, der regelwidrig ist.

Sollte Freiburg Protest einlegen, könnte eine nachträgliche Bayern-Pleite also durchaus möglich sein. Gegenüber der «Bild» teilt Freiburg mit: «Wir werden uns die Situation jetzt in aller Ruhe anschauen, bewerten. Und dann im vorgegebenen Zeitrahmen bis Montag eine Entscheidung treffen und kommunizieren.»

Schiri gibt Bayerns Teammanagerin die Schuld

Derweil stellt sich auch die Frage: Wer trägt die Schuld an diesem Desaster? Schiedsrichter Dingert sah den Auslöser dafür bei der Bayern-Bank. Er sagte bei Sky: «Es war eine total konfuse Situation, da beim Doppelwechsel der Bayern eine falsche Nummer angezeigt wurde. Daher hat sich Coman nicht angesprochen gefühlt.» Und: «Bei der Klärung der Situation hat der vierte Offizielle übersehen, dass der Spieler das Spielfeld nicht verlassen hat. Daher war kurzzeitig ein zwölfter Spieler auf dem Feld, was nicht sein darf.» Was der 41-Jährige meinte? Bayerns Teammanagerin Kathleen Krüger hatte die «29» hochgehalten, die alte Nummer von Coman und nicht seine neue, die «11», die er seit Beginn der laufenden Saison hat.

DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich ist anderer Meinung. Nach dem Wechselfehler des FC Bayern in Freiburg nahm er die Referees in die Pflicht. «Es wäre gut gewesen, wenn man vor der Spielfortsetzung noch einmal einen Check gemacht hätte. Das wäre von Schiedsrichter-Seite das Optimale gewesen», sagte Fröhlich der dpa. Das Geschehen am Samstag sei vermeidbar gewesen, befand der frühere Top-Schiedsrichter. Der Schiedsrichter-Boss will die Situation mit den DFB-Referees noch einmal besprechen. «Es hat etwas mit Konzentration und mit Übersicht zu tun. Darüber müssen wir mit den Schiedsrichtern intern nochmal sprechen», so Fröhlich.

«Coman ist ein spielberechtigter Spieler gewesen»