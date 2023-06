Bayern München: Nati-Goalie Yann Sommer im Interview

Der 34-Jährige erlebte in seinen ersten Monaten bei Bayern viele Auf und Abs.

Yann Sommer (l.) bereitet sich mit der Nati in Tenero auf die EM-Quali-Spiele gegen Andorra und Rumänien vor.

Mit seiner Zukunft in München will er sich noch nicht beschäftigen.

Während des Nati-Camps im Tessin spricht er über die vergangenen Monate und die heftige Kritik an seiner Person.

Nach zehn Meistertiteln in Serie sah es vor dem letzten Spieltag danach aus, als würde Bayern ausgerechnet in dieser Saison, in der Sie im Tor stehen, den Titel verpassen. Haben Sie sich nie gedacht, «das darf doch nicht war sein»?