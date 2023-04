Bayern München: Yann Sommer wird zum Sinnbild der Krise

1 / 4 Nati-Goalie Yann Sommer wird nach der Niederlage gegen Mainz sowie dem Verlust der Tabellenführung erneut kritisiert und hinterfragt. Getty Images Die «Bild»-Zeitung stellt die Frage, ob man Sommer gar durch Ersatzgoalie Sven Ulreich ersetzen müsste. Sommer sei in Bestform einer der stärksten Torhüter der Liga – aber in der aktuellen Verfassung sei er ein «Risikofaktor». IMAGO/Sven Simon Beim 1:1-Ausgleich der Mainzer sah Sommer am Wochenende nicht gut aus. Zudem berichtet der «Kicker» am Montag, dass der Nati-Star nicht erste Wahl bei den Bayern-Bossen gewesen sein soll. IMAGO/Werner Schmitt

Darum gehts Bayern München steckt in der Krise.

Neben heftiger Kritik an den Bayern-Bossen wird auch die Rolle von Yann Sommer in Deutschland intensiv diskutiert.

Der Schweizer Nati-Goalie sah beim 1:1-Ausgleich am Samstag nicht gut aus.

Die negativen Schlagzeilen um Nati-Goalie Yann Sommer reissen nicht ab. Seit der Hinspiel-Niederlage gegen Manchester City im Champions-League-Viertelfinal wird der 34-Jährige als Sinnbild für die Krise der Bayern hingestellt. Nati-Kollege Manuel Akanji sprach nach dem Duell in der Champions League von Sommer als Sündenbock.

Nach dem Patzer beim 1:1-Ausgleich vom Samstagnachmittag gegen Mainz, der die Münchner Mannschaft anschliessend verunsicherte und die 1:3-Niederlage einläutete, wächst die Kritik am Schweizer Goalie weiter an. «An seinen guten Tagen bei Ex-Club Gladbach hätte Sommer den gehalten – doch der Winter-Neuzugang steckt in einer Krise», schreibt die «Bild»-Zeitung und stellt die Frage, ob man Sommer gar durch Ersatzgoalie Sven Ulreich ersetzen müsste. Sommer sei in Bestform einer der stärksten Torhüter der Liga – aber in der aktuellen Verfassung sei er ein «Risikofaktor».

Bayern-Bosse wollten Schmeichel statt Sommer

Am Montag berichtet der «Kicker» zudem, dass Yann Sommer bei den Bayern-Bossen im Winter nicht der Favorit war, um den verletzten Manuel Neuer zu ersetzten. Ursprünglich habe man den Dänen Kasper Schmeichel verpflichten wollen, der am Donnerstag mit Nizza gegen den FC Basel aus der Conference League ausschied. Der deutsche Fussball-Rekordmeister war mit dem Dänen in den Verhandlungen schon sehr weit fortgeschritten und wollte dem 36-Jährigen ein unterschriftsreifes Angebot vorlegen, so der Bericht.

Schmeichel wäre demnach sofort bereit gewesen, nach München zu wechseln – für ein halbes Jahr. Doch Ex-Trainer Julian Nagelsmann wollte Sommer von Gladbach – einen deutschsprachigen Goalie, der für länger als sechs Monate unterschreibt.

Sommer: «Das gehört halt zum Business»

Nach dem Aus in der Champions League am vergangenen Mittwoch betonte Sommer gegenüber 20 Minuten, dass er sich in München sehr wohlfühle. Zur Kritik sagte der 34-Jährige: «Ich beschäftige mich mit den Dingen, die ich beeinflussen kann. Deshalb analysiere ich die Spiele mit Personen, die mir helfen können. Alles andere kann ich nicht ändern und gehört halt zum Business.»

Er sei sehr selbstkritisch und schaue sich die Spiele sehr genau an. «Ich will versuchen, das Vertrauen zu behalten und probieren, in den nächsten Spielen wieder ein Top-Goalie für die Mannschaft zu sein.» Die nächste Möglichkeit, dies zu zeigen, hat Sommer am Sonntag gegen das stark abstiegsbedrohte Hertha Berlin. Ein Sieg ist Pflicht, nachdem man am Wochenende die Tabellenführung an Borussia Dortmund verloren hat.

Wie beurteilst du die Leistung von Yann Sommer? Sommer spielt gut und ist nur der Sündenbock – die Krise der Bayern haben andere verschuldet. Es war sein Bock am Samstag, aber er wird mir zu schlecht geredet. Vielleicht ist Bayern für Sommer wirklich eine Nummer zu gross.

Dein tägliches Sport-Update Erhalte täglich brandaktuelle News aus der Welt des Sports. Ob Interviews, Porträts, Spielberichte oder Analysen: Unsere Reporter informieren dich direkt in deinem Postfach.