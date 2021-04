Am Dienstag und Mittwoch werden die Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League ausgetragen. Wir zeigen auf, welche Teams in Form sind und wer auf seine Leistungsträger verzichten muss.

1 / 8 Am Dienstag und Mittwoch stehen die Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League auf dem Programm. Titelverteidiger Bayern München muss ohne Weltfussballer Robert Lewandowski gegen PSG antreten. Der Pole leidet an einer Knieverletzung. REUTERS Bei den Parisern ruhen die Hoffnungen auf den beiden Super-Stars Kylian Mbappé und Neymar. Schaffen die Pariser die Revanche für die Finalniederlage gegen die Bayern vor einem Jahr? REUTERS Champions-League-Rekordsieger Real Madrid trifft auf Liverpool. Das Duell der Champions-League-Titanen ist ein vorgezogener Final. REUTERS

Darum gehts Am Dienstag und Mittwoch stehen die Viertelfinal-Hinspiele der Champions League auf dem Programm.

Titelverteidiger Bayern München muss ohne Superstar Robert Lewandowski gegen PSG antreten.

Real Madrid empfängt zuhause Liverpool mit Xherdan Shaqiri.

Borussia Dortmund hat ein schweres Los gezogen und trifft auf Manchester City.

Die Überraschungsmannschaft schlechthin, der FC Porto, spielt gegen Thomas Tuchels Chelsea.

Die Königsklasse, das Non-Plus-Ultra im europäischen Club-Fussball. Der Henkelpott ist die begehrteste Trophäe, die es auf Club-Ebene zu gewinnen gibt. Alleine die Hymne, welche jeweils vor den Partien gespielt wird, erzeugt bei Spielern und Fans Gänsehaut. In den diesjährigen Viertelfinal-Partien (live ab 21 Uhr bei uns im Ticker) gibt es zwei Begegnungen, die bereits in einem Champions-League-Final stattgefunden haben: die letztjährige Finalpartie Bayern gegen PSG und Real Madrid gegen Liverpool (2018). Wir listen auf, welche Teams in einer guten Form sind, wer auf seine wichtigsten Leistungsträger verzichten muss und was Trainer und Spieler vor den Partien sagen.

Liverpool

Liverpool gegen Real Madrid – da war doch was? Fast drei Jahre nach dem verlorenen Champions-League-Endspiel trifft Klopp mit seinen Reds im Viertelfinal auf die Königlichen aus Madrid. Gerade rechtzeitig scheint Liverpool die Krise überwunden zu haben. Am Wochenende gewannen die Reds gegen Arsenal 3:0. Liverpool sinnt nach der unglücklichen 1:3-Final-Niederlage in Kiew auf Revanche. «Das war ein harter Abend für uns», sagte Klopp unmittelbar nach der Auslosung der Begegnung im März, «es ist also cool für uns, dass wir die Gelegenheit haben, wieder gegen sie zu spielen.»

Auch die Verletztenlage bei den Reds bessert sich. Der eingewechselte Diogo Jota, den die Reds zu Beginn des Jahres schmerzlich vermisst hatten, empfahl sich mit zwei Toren für die Startaufstellung in Madrid. Die Teams spielen wegen der Pandemie und des Umbaus im Bernabeu dieses Mal im Alfredo-Di-Stéfano-Stadion gegeneinander.

Real Madrid

Die Königlichen müssen auf Captain Sergio Ramos verzichten. Der Abwehrchef war bereits angeschlagen zur spanischen Nationalmannschaft angereist. Nach zwei WM-Quali-Spielen fällt er nun verletzt aus. Trotzdem ist Real-Trainer Zinédine Zidane zuversichtlich. «Wir haben dieses Jahr viel gelitten, aber jetzt geniessen wir unsere gute Form», sagte der Franzose nach dem 2:0-Sieg gegen SD Eibar, bei dem die Königlichen zwar nicht glänzten, aber dennoch überzeugten.

Die Formkurve von Toni Kroos & Co. zeigt tatsächlich nach oben. Zuletzt gab es vier Siege in Serie, seit elf Begegnungen ist Madrid ungeschlagen. Man habe mehr Selbstvertrauen, beteuerte Zidane. Personaltechnisch muss Zidane nicht nur auf Ramos verzichten. Auch der Einsatz der angeschlagenen Leistungsträger Fede Valverde und Eden Hazard ist fraglich.

1 / 17 Beste Torschützen der Champions League (zuvor Europapokal der Landesmeister) 1. Platz: Cristiano Ronaldo Tore: 134 Spiele: 176 Clubs: Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin Foto: Keystone 2. Platz: Lionel Messi Tore: 120 Spiele: 149 Club: FC Barcelona Foto: Keystone 3. Robert Lewandowski Tore: 73 Spiele: 96 Clubs: Borussia Dortmund, Bayern München Foto: Keystone

Manchester City

Trotz Milliarden, die Jahr für Jahr in den Scheich-Club gepumpt werden, haben die Citizens die Königsklasse noch nie gewonnen. Für Trainer Pep Guardiola kein Problem. «Wir sind schon ein grosser Verein», sagte der 50-Jährige am Montag vor dem Champions-League-Viertelfinal gegen Borussia Dortmund. «Aber natürlich wollen wir es alle besser machen als bisher in diesem Wettbewerb.»

Der Henkelpott gilt als oberste Priorität der Clubbosse. Aber in den bisherigen vier Spielzeiten unter Guardiola war ManCity in der Königsklasse nie über den Viertelfinal hinausgekommen. City-Spieler und Ex-Dortmunder Ilkay Gündogan warnt demnach auch vor dem Gegner: «Der BVB hat vor allem in der Offensive so viel individuelle Klasse, dass sie jedem Gegner in ganz Europa sehr weh tun können».

Borussia Dortmund

Die Dortmunder sind in dieser Saison vor allem eines: unkonstant. Trotz Trainer-Wechsel von Lucien Favre zu Edin Terzic schaffen es die Borussen nicht, eine Konstanz in ihr Spiel zu bringen. Am Wochenende verloren sie die wichtige Partie um die Champions-League-Plätze in der Bundesliga gegen Frankfurt 1:2. Auch neben dem Platz gibt es immer wieder Diskussionen. Die Torhüter-Frage taucht Woche für Woche auf. Aber auch ob und wie lange Erling Haaland noch in Dortmund bleibt, ist immer wieder ein Thema rund um den Club. Eigentlich hilft dem BVB nur eines, um ein wenig Ruhe in den Verein zu bringen: Ein Sieg gegen die Citizens.

Trainer Terzic muss zudem auf Jadon Sancho verzichten, der wegen Muskelproblemen nicht mit nach England reisen wird. Vor der Partie sagte der BVB-Trainer über Gegner Manchester City: «Bärenstark ist noch leicht untertrieben. City ist aktuell die stärkste Mannschaft der Welt mit unglaublichen Qualitäten, individuell, aber auch als Mannschaft.» Von seinen Spielern erwarte er deshalb «Leidensfähigkeit, aber auch Mut».

Bayern München

Mit dem Sieg gegen RB Leipzig in der Bundesliga haben die Münchner ihre Generalprobe für den Viertelfinal gegen PSG bestanden. Trotzdem gehen die Bayern mit grosser Personalnot in das Spiel am Mittwochabend. Ihnen steht Weltfussballer Robert Lewandowski nicht zur Verfügung, da er eine Knieverletzung auskuriert. Trotzdem verkündet Trainer Hans Flick an der Medienkonferenz vor dem Spiel: «Die Mentalität unserer Mannschaft ist einfach klasse. Es macht Spass und gibt einem ein wahnsinniges Vertrauen in die eigene Stärke.» Der Titelverteidiger ist also gewappnet für das Spiel gegen PSG. Die Bayern können im Vergleich zum Spiel gegen Leipzig auch wieder auf Alphonso Davies und Jérôme Boateng zurückgreifen.

Chelsea

Bei Chelsea brennt der Baum! Die Generalprobe vor dem Spiel gegen Porto ging für die Mannschaft von Thomas Tuchel deutlich in die Hose. Im Ligaspiel gegen West Bromwich verlor das Star-Ensemble aus London 2:5, die Blues spielten jedoch 60 Minuten in Unterzahl. Einen Tag nach der Niederlage hat es bei Chelsea auch noch Zoff im Training gegeben. Tuchel schickte Verteidiger Antonio Rüdiger frühzeitig in die Kabine. Trotzdem sind die Londoner klarer Favorit gegen Porto. Wettbewerbsübergreifend hat Chelsea zuvor 14 Spiele in Serie gewonnen.

Porto