Katastrophenfall : Ab Mittwoch gelten Ausgangs-Beschränkungen in Bayern

Die bayrische Regierung hat schärfere Massnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie beschlossen.

Der Landtag muss am Dienstag darüber beraten.

Ab Mittwoch bis zum 5. Januar sollen in Bayern strengere Corona-Massnahme gelten.

Bayern will seine Corona-Beschränkungen vom kommenden Mittwoch an bis zum 5. Januar verschärfen. Dazu zählen Ausgangsbeschränkungen, nach denen Wohnungen nur aus triftigem Grund verlassen werden dürfen, wie Ministerpräsident Markus Söder nach einer Sondersitzung seines Kabinetts in München sagt.