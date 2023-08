Schrieb Hubert Aiwanger als Schüler antisemitisches Flugblatt?

«Bundeswettbewerb: Wer ist der grösste Vaterlandsverräter?», lautet der Titel eines Pamphlets, das im Schuljahr 1987/88 im Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg unweit von Regensburg kursierte. Dann folgen angebliche Preise, die den Teilnehmern – mitmachen durfte laut Text «jeder, der Deutscher ist und sich auf deutschem Boden aufhält» – winken: So etwa «ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz», «ein lebenslänglicher Aufenthalt im Massengrab», «ein einjähriger Aufenthalt in Dachau (freie Kost und Logis)» oder «eine Fahrkarte in die ewigen Jagdgründe (Erfüllungsort ebenfalls das Vergnügungsviertel Auschwitz oder Nebenlager)».