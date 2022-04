Gladbach-Schweizer gewinnen : Bayern siegt dank spätem Penalty-Tor – Köln dreht 0:2-Rückstand gegen Mainz

Am Samstagnachmittag standen in der Bundesliga vier Partien auf dem Programm. Während Bayern gegen Augsburg spät das Siegtor schiesst, dreht Köln einen 0:2-Rückstand gegen Mainz noch komplett.

Darum gehts Bayern München landet gegen Augsburg einen 1:0-Mini-Sieg.

Köln dreht eine verrückte Partie gegen Mainz noch und gewinnt mit 3:2.

Gladbach und Wolfsburg siegen und entfernen sich weiter von den Abstiegsrängen.

Bayern München – Augsburg 1:0

Ein lange träger FC Bayern hat gegen den FC Augsburg nur sehr wenig Schwung für das grosse Villarreal-Duell aufgenommen. Ein Handelfmeter-Tor von Torjäger Robert Lewandowski (82. Minute) nach Videobeweis sorgte am Samstag immerhin für ein 1:0 (0:0) und den lauten Siegjubel der erstmals wieder 75’000 Zuschauer in der Münchner Arena. Mit dem Heimsieg in der Bundesliga kamen die Bayern ihrem zehnten Meistertitel einen weiteren Schritt näher. Bei Augsburg stand Ruben Vargas in der Startelf und wurde in der 56. Minute durch seinen Nati-Kollegen Andi Zeqiri ersetzt.

Greuther Fürth – Borussia Mönchengladbach 0:2

Die SpVgg Greuther Fürth bleibt ein Lieblingsgegner von Borussia Mönchengladbach. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter gewann am Samstag in der Bundesliga bei den Franken mit 2:0 (2:0) und nahm dem Kleeblatt wohl auch die letzte Mini-Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Vor 13’900 Zuschauern sorgten Rückkehrer Marcus Thuram (18.) und Alassane Pléa (24.) per Foulelfmeter für die frühe Entscheidung. Fürth blieb damit auch im zwölften Pflichtspielduell mit den Gladbachern sieglos. Die drei Nati-Stars Yann Sommer, Nico Elvedi und Breel Embolo standen bei der Borussia die gesamte Spieldauer auf dem Platz und leisteten ihren Beitrag zum wichtigen Auswärtssieg.

Wolfsburg – Arminia Bielefeld 4:0

Der VfL Wolfsburg hat durch ein überzeugendes 4:0 (2:0) gegen Bielefeld einen grossen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und die Abstiegssorgen der Arminia verschärft. Mit 34 Punkten hat der Bundesligist nach den Toren von Lukas Nmecha (11. Minute/38.), Maximilian Arnold (48.) und Max Kruse (53.) den Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge am Samstag auf acht Zähler ausbauen können. Ab der 73. Minute kam bei Wolfsburg auch Nati-Verteidiger Kevin Mbabu zum Einsatz. Renato Steffen war derweil nicht im Kader, vermutlich wegen einer Verletzung.

Bielefeld muss sich dagegen mit 26 Punkten und nur einem Zähler aus den vergangenen sieben Partien grosse Sorgen um den Ligaverbleib machen. Überschattet wurde die Partie von einer Szene in der 27. Minute. Der Schweizer Bielefeld-Verteidiger Cédric Brunner bliebt nach einem Zusammenprall mit Wolfsburg-Stürmer Jonas Wind bewusstlos am Boden liegen und musste minutenlang behandelt werden. Alle Informationen dazu gibt es hier.

Köln – Mainz 05 3:2

Mit dem ersten Erfolg nach zwei sieglosen Heimspielen hat der 1. FC Köln nach einer grossen Aufholjagd weiterhin die internationalen Startplätze in der Bundesliga im Blick. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart besiegte am Samstag den FSV Mainz 05 mit Nati-Star Silvan Widmer nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (0:1) und liegt mit 43 Punkten weiterhin gut im Rennen. Die Mainzer hingegen blieben im dritten Auswärtsspiel innerhalb einer Woche sieglos und haben nun zehn Spiele nacheinander in der Fremde nicht gewonnen.