Uefa gibt grünes Licht : Bayern-Spiel gegen Atlético findet statt – trotz Corona-Infektion

Nach dem Corona-Fall Serge Gnabry ordnete der FC Bayern weitere Tests seiner Profis an. Die Frist lief sechs Stunden vor dem Münchner Auftakt in der Champions League ab.

Er darf daher nicht in der Champions League spielen und befindet sich in Isolation.

Flick ist besorgt über die Situation

Positive Corona-Tests innerhalb einer Mannschaft führen nicht zwangsläufig zu Spielabsagen – doch die Zeit drängte. Corona-Tests am Spieltag sollten Aufschluss geben, ob es weitere positive Fälle bei den Münchnern gab. Nur wer negativ getestet ist, kann in den Bus steigen und am Abend in die Allianz Arena fahren. Bis um 15.00 Uhr mussten die Nachweise vorliegen. Die Uefa gab schon kurz zuvor aus ihrer Sicht grundsätzliche Entwarnung rund um die Partie.