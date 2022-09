Bundesliga : Bayern spielen sich in Mini-Krise – Reus-Verletzung trübt BVB-Derbysieg

Bayern in der Liga zum vierten Mal sieglos

Sieg gegen Inter, Sieg gegen Barça: In die Champions League ist das Star-Ensemble von Bayern München richtig gut gestartet. Nur: In der Liga ist es harzig. Nach zuletzt drei Unentschieden in Folge folgt gar eine Niederlage im Bayern-Duell bei Augsburg. Zwar hat die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (35) eine Fülle von gefährlichen Torszenen – nur Zählbares bringen Mané, Müller, Sané und Co. nichts zustande. Auch, weil Augsburgs-Goalie Rafał Gikiewicz sowas wie das Spiel seines Lebens spielt und alles wegkratzt, was auf seinen Kasten geflogen kommt. Auch tief in der Nachspielzeit, als Bayern-Goalie in bester Mittelstürmer-Manier zum Kopfball kommt, rettet Gikiewicz mirakulös.