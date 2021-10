Wegen einem Kontaktverbot : Bayern-Star Lucas Hernández droht eine sechsmonatige Haftstrafe

Gegen den 25-Jährigen Lucas Hernandez wurde eine Haftstrafe angeordnet. Der 25-Jährige war im Dezember 2019 wegen Verstosses gegen ein Kontaktverbot gegenüber seiner heutigen Frau verurteilt worden.

Der Abwehrspieler Lucas Hernández könnte beim FC Bayern München wegen eines möglichen Haftantritts länger ausfallen. Der 25-Jährige muss am 19. Oktober vor dem Strafgericht 32 in Madrid erscheinen. Das bestätigte ein Justizsprecher am Donnerstag. Dort solle Hernández angeben, in welchem Gefängnis seiner Wahl er eine sechsmonatige Haftstrafe spätestens zehn Tage später antreten will. Die Haftstrafe war schon 2019 vom Strafgericht 35 in Madrid verhängt worden. Zuerst hatte die «tz» aus München darüber berichtet.