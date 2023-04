Sadio Mané muss für Faustschlag gegen Leroy Sané Rekordbusse zahlen

Beim FC Bayern München brennt der Baum. Nach dem 1:1 gegen die TSG Hoffenheim am Wochenende schlägt Coach Thomas Tuchel Alarm: «Es fehlt uns der Sinn, dass es brennt!» Und das stimmt. Die Münchner sind gerade drauf und dran, in kurzer Zeit einen Titel nach dem anderen zu verspielen. Am Mittwoch müssen sie in der Allianz-Arena gegen Man City ein 0:3 aufholen, um doch noch in den Halbfinal der Königsklasse einzuziehen.