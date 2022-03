Das lief in der Bundesliga : Bayern strauchelt bei Hoffenheim – Freiburg nach Tor-Festival auf CL-Kurs

Am Samstagnachmittag standen in der Bundesliga drei Spiele auf dem Programm. Während die Bayern bei Hoffenheim nur ein Remis holen, stösst Freiburg dank des Sieges gegen Wolfsburg wieder auf Platz vier vor.

1 / 5 Bayern München holt gegen Hoffenheim nur einen Punkt und hat dabei sogar etwas Glück, in der Schlussphase das Spiel nicht noch verloren zu haben. IMAGO/HMB-Media Weltfussballer Robert Lewandowski schoss in Sinsheim den Ausgleich für den deutschen Rekordmeister. IMAGO/osnapix Kevin Mbabu und Wolfsburg müssen sich dem SC Freiburg trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd geschlagen geben. IMAGO/Eibner

Darum gehts Am frühen Samstagnachmittag kam es in der Bundesliga zu drei Begegnungen.

Leader Bayern kommt bei Hoffenheim nicht über ein 1:1 hinaus.

Urs Fischers Union kassiert gegen Stuttgart kurz vor Schluss den Ausgleich zum 1:1.

Wolfsburg unterliegt in Freiburg trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd mit 2:3.

Hoffenheim – Bayern 1:1

In einem packenden Bundesliga-Spitzenspiel und bei herrlichem Sonnenschein hat sich der FC Bayern München in bester Spiellaune gezeigt – das Toreschiessen aber vergessen. So kam der Tabellenführer am Samstag nur zu einem 1:1 beim Champions-League-Aspiranten TSG 1899 Hoffenheim. Vier Tage nach dem 7:1 gegen RB Salzburg in der Königsklasse schlampte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann an dessen früherer Arbeitsstelle bei ihren zahlreichen Chancen.

Nachdem Torjäger Andrej Kramarić die Führung nach dem Anpfiff verpasst hatte, machte es Teamkollege Christoph Baumgartner in der 32. Minute besser. Mit seinem 17. Auswärtstor glich Bayerns Goalgetter Robert Lewandowski in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Nur zuvor Timo Werner in der Saison 2019/2020 und Jupp Heynckes 1973/1974 trafen ebenso oft in einer Saison auswärts. Mehr Treffer wollten auf beiden Seiten nicht gelingen.

Freiburg – Wolfsburg 3:2

Dank eines starken Vincenzo Grifo und Siegtorschütze Nico Schlotterbeck kann der SC Freiburg immer mehr auch auf die Champions-League-Qualifikation hoffen. Der deutsche Nationalverteidiger Schlotterbeck erzielte am Samstag das späte Tor zum 3:2 gegen den VfL Wolfsburg und sorgte für den Erfolg in der turbulenten Schlussphase (87. Minute). Nach dem Anschluss von Max Kruse gegen seinen Ex-Club (52.) hatte Maximilian Arnold erst kurz zuvor den Ausgleich für die erst in der zweiten Hälfte verbesserten Wölfe erzielt (84.). Bei Wolfsburg stand der Schweizer Nati-Verteidiger Kevin Mbabu in der Startelf und wurde in der 76. Minute durch Landsmann Renato Steffen ersetzt.

Union – Stuttgart 1:1

Sasa Kalajdzic hat dem VfB Stuttgart mit einem Last-Minute-Treffer weitere Hoffnung im Abstiegskampf der Bundesliga gemacht. Der Österreicher verhalf den Schwaben mit seinem Treffer in der 90. Minute zum 1:1 bei Urs Fischers Union Berlin zu einem wichtigen wie schmeichelhaften Punktgewinn. Taiwo Awoniyi (41. Minute) hatte die überlegenen Eisernen per Handelfmeter in Führung gebracht. Zu einem Sieg im 150. Spiel unter Fischer reichte es vor 16’509 Zuschauern in der alten Försterei aber nicht.