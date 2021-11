800’000 Franken weniger Lohn : Bayern München streicht ungeimpftem Joshua Kimmich scheinbar das Gehalt

Nach zwei Tagen im Training musste sich der ungeimpfte Joshua Kimmich neuerlich in Quarantäne begeben. Die Bayern haben nun offenbar genug.

Zu Wochenbeginn durfte sich der Bayern-Star schliesslich freitesten, trainierte am Dienstag und Mittwoch wieder an der Säbener Straße, ehe Kimmich neuerlich bei den Einheiten an der Säbener Strasse fehlte. Eine Person im privaten Umfeld des 26-Jährigen war positiv auf das Coronavirus getestet worden, Kimmich musste schliesslich neuerlich in Quarantäne, verpasste die 1:2-Pleite in Augsburg am Freitagabend, wird auch in der Champions League gegen Dynamo Kiew fehlen.