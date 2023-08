Bayern-Trainer Thomas Tuchel kritisiert nach 0:3-Pleite seine Stars

Der Trainer der Münchner weiter: «Es fühlt sich an, als hätten wir vier Wochen gar nichts gemacht.»

Er äusserte sich in emotionalen Worten.

Das Debüt des Captain der englischen Nationalmannschaft ging gründlich schief. Kane, den sich die Bayern mehr als 100 Millionen Franken haben kosten lassen, wurde eingewechselt und hatte am Ende der Partie gerade einmal drei Ballkontakte. Oftmals lauerte er vergeblich im Strafraum. An ihm lag es dennoch nicht, dass die Münchner verloren. Das gesamte Team spielte schwach, die Pleite, sie war verdient.

Thomas Tuchel kritisiert seine Spieler

Der Trainer der Münchner weiter: «Es fühlt sich an, als hätten wir vier Wochen gar nichts gemacht. Als hätten wir uns gerade erst getroffen und so weitergemacht.» Für Kane tue es ihm leid. «Der denkt wahrscheinlich, wir hätten vier Wochen nicht trainiert. Es ist ein sehr bitterer Abend für ihn», erklärte Tuchel.

Wie viele Tore wird Kane in der Bundesliga schiessen?

Der Coach war wütend und rechnete mit seinen Stars ab. «Ich habe keine Ahnung. Es gibt keine Verbindung von dem Zustand, von dem wir ankommen, und dem, was wir abliefern», so Tuchel. «Es gibt null Prozent Zusammenhang von der Grundstimmung und Form zu dem, was passiert.»