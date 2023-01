Bundesliga: SC Freiburg verliert, Michael Frey debütiert

1 / 6 Gebrauchter Nachmittag für Christian Streich und seine Freiburger. Der SC verliert bei Wolfsburg deutlich. IMAGO/Eibner Gelungener Start ins Jahr 2023 für Wolfsburg. IMAGO/Eibner Michael Frey kam gegen Djibril Sow Frankfurt kurz vor Schluss rein, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. IMAGO/RHR-Foto

Darum gehts Die Bundesliga ist wieder da!

Nach dem Topspiel Leipzig gegen Bayern standen am Samstagnachmittag fünf Partien an.

Freiburg kassiert dabei in Wolfsburg eine Klatsche und muss Tabellenplatz zwei abgeben.

Freiburg geht in Wolfsburg baden

Nach dem Punktverlust der Bayern in Leipzig hätte Freiburg mit einem Sieg in Wolfsburg bis auf zwei Punkte an Yann Sommers neuen Club heranrücken können, doch die Badener gehen in der Autostadt wortwörtlich baden. Schon nach 59 Sekunden schockt Patrick Wimmer das Überraschungsteam der Bundesliga mit dem 1:0 für Wolfsburg und auch in der Folge bleiben die Wölfe eiskalt. Mit den ersten fünf Schüssen gelingen drei Tore und auch nach dem Seitenwechsel ist das Heimteam gnadenlos effizient. Am Ende verliert Freiburg nicht nur das Spiel mit dem Tennis-Resultat von 0:6 (!), sondern auch Tabellenplatz zwei.

Penalty-Fehlschuss von Ex-YB-Star bleibt ohne Folgen

Ex-Super-League-Torschützenkönig Jordan Siebatcheu versenkte bei YB einst (fast) alle Penaltys mit grosser Souveränität, gegen Hoffenheim scheitert der US-Amerikaner in seinem zweiten Elfmeter im Union-Trikot zum zweiten Mal. Den Penalty verursacht hatte bei der Breitenreiter-Truppe Ihlas Bebou mit einem Hands im Stile eines Goalies.

Kurze Zeit später glänzt Bebou aber, als er einen Konter zum 1:0 für Hoffenheim abschliesst. Der Mannschaft von Urs Fischer gelingt in der zweiten Halbzeit dann aber eine phänomenale Aufholjagd, die Danilho Doekhi mit einem Ausgleichstor nach einem Eckball einleitet. Kurios, dass der Berliner dann in der 89. Minute mit einem praktisch identischen Treffer das 2:1 erzielt. Am Ende siegt Union gar mit 3:1 und ist neu Dritter.

Frey debütiert und verliert

Wäre Michael Frey Eishockeyspieler, würde man bei seinem Bundesliga-Debüt von einer -2-Bilanz sprechen, da seine Schalker (mit Cedric Brunner) nach Freys Einwechslung in der 82. Minute noch zwei Gegentreffer kassieren. Eine Schuld an der Niederlage gegen Djibril Sow und Co. kann man dem Schweizer Stürmer aber kaum zusprechen. Viel eher hätten die Königsblauen in der ersten Halbzeit grössere Effizienz vor dem Tor zeigen müssen. Gleich zwei Mal scheitert Schalke am Aluminium und bleibt nach der 0:3-Niederlage weiter am Tabellenschlusslicht. Ganz anders die Lage bei der Eintracht. Der Champions-League-Achtelfinalist überholt Freiburg und grüsst neu auf Rang zwei als erster Bayern-Verfolger.

VAR-Frust bei der Hertha

An der WM in Katar besiegelte ein umstrittener Treffer von Japan gegen Spanien das Vorrunden-Aus Deutschlands, als der Ball in der Torentstehung nur noch haarscharf Kontakt mit der Auslinie hatte. In Bochum entschied der Schiedsrichter nach VAR-Intervention nun, ein Tor von Herthas Tousart abzuerkennen, weil der Ball bei einer Flanke von Ex-FCB-Profi Boetius offenbar ganz knapp im Aus war. Die Szene ereignete sich aber schon einige Sekunden vor dem Tor, dazu war Bochum zwischenzeitlich wieder im Ballbesitz. Die Berliner ärgern sich und können sich dann nicht mehr berappeln. Der VfL führt schon zur Pause mit 2:0 und gewinnt am Ende mit 3:1.

Widmer und Fernandes spielen durch

Ersetzte Edimilson Fernandes im WM-Achtelfinal gegen Portugal Silvan Widmer noch wegen dessen krankheitsbedingter Absenz, standen gegen Stuttgart beide Schweizer in der Mainz-Startelf. Beim Debüt von VfB-Trainer Bruno Labbadia endet das Spiel leistungsgerecht mit 1:1.